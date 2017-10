XALIMANEWS : L’ancien directeur général du Port a du mal à convaincre les personnes qui l’accusent d’avoir mis à genou la boite qu’il a dirigée pendant 5 années, avant d’être nommé dernièrement, ministre en charge du suivi du Plan Sénégal émergent (Pse). «Durant les 5 années passées à la direction du Port autonome de Dakar, je n’ai fait que des bénéfices. En 2012, j’ai fait un bénéfice net de 661 201 000. L’exercice 2013, 919 541 000, l’exercice 2014, 5 788 260 000, en 2015, 883 347 000, en enfin en 2016, 1 556 407 000 FCfa», liste l’ancien directeur du Port.

Mieux, «Je pouvais réaliser 5 milliards de bénéfices nets si les frais financiers de l’avance sur les créances de l’Etat n’étaient pas débités», justifie Cheikh Kanté dans un entretien à Lobservateur. En revanche, tient-il à souligner, «depuis 2013, je ne cesse d’écrire aux autorités pour attirer leur attention sur l’état de délabrement du Port. C’est dans ce cadre que je me suis endetté, en tant qu’une entreprise qui marche avec des indicateurs faibles au niveau de la Boad et d’autres institutions financières pour draguer le chenal».

Quid des recrutements «non maîtrisés» qui ont entaché sa gestion du Port ? Cheikh Kanté se défend d’avoir recruté 2040 personnes comme le soutient le nouveau Dg du Port. «Il s’est trompé. D’abord je suis venu en 2012 et l’effectif était de 1223 personnes à l’époque. Les chiffres sont dans le Pan stratégique de développement. En passation de service, je lui ai transmis 43 dossiers devant l’Ige… En 5 ans, j’ai recruté 817 personnes», admet l’ancien Dg du Port. Qui estime n’avoir rien à se reprocher.

«Je suis quitte avec ma conscience, parce que jusque-là, on n’a pas dit que Cheikh Kanté a volé de l’argent. Si on me reproche d’avoir recruté des Sénégalais, je l’assume. Tous les ans, le Pad a fait l’objet de contrôle par l’Armp et on ne m’a jamais pris la main dans le sac. Je ne suis pas un voleur», se défend Cheikh Kanté.

Source Seneweb