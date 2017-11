XALIMANEWS : Le capitaine des lions commente la qualification du Sénégal au mondial russe. Un soulagement pour la sélection qui s’est « serrée les coudes pour décrocher la qualification ».

« Puisqu’on n’a pas réussi à être champion d’Afrique ce qu’on voulait vraiment c’est de nous qualifier à la Coupe du monde, pour rendre fier le peuple sénégalais. J’ai parlé à Sadio Mané et aux autres joueurs, pour nous dire que nous n’avions plus d’excuses et qu’on doit se qualifier au mondial », confie Cheikhou Kouyaté dans un entretien avec le journal Stades. Qui révèle leur recette de succès.

« La force du groupe, c’est l’interchangeabilité des hommes. La preuve, lors du dernier match contre l’Afrique du Sud à Dakar, l’équipe a été remaniée (8 changements). N’empêche, tout le monde était concerné. C’est cette implication de tout le monde qui fait la force de cette équipe nationale ».

Selon le capitaine, le sélectionneur Aliou Cissé y est pour beaucoup. « Le coach Aliou Cissé a changé plein de choses dans cette sélection. Les mentalités ont changé, cela est important. Aliou Cissé nous dit que le plus important dans cette équipe, ce n’est pas la tête des joueurs comme Cheikhou Kouyaté ou encore Sadio Mané, mais plutôt le Sénégal », dit-il. Il ajoute : « Il a mis en avant son projet et tout le monde était d’accord pour le suivre sur sa ligne directrice. Parfois, il y a des hauts et des bas, c’est normal tout ça. Néanmoins, on ne s’est pas détourné de notre ligne directrice. C’est le Sénégal qui est important et personne d’autre. La star, c’est l’équipe », soutient Kouyaté.