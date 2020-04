XALIMANEWS : Le Président de la République du Sénégal a élevé au Grade de Chevalier de l’ordre national du lion, un ancien instituteur devenu conseiller spécial au Conseil Économique Social et Environnemental. Un honneur pour Cheikh Ndiaye, après 20 ans de service déjà. « Apres 7 ans comme instituteur à kolda, 7 ans comme Professeur de lycée, 1 an comme conseiller technique à la primature, 3 ans comme comme conseiller technique a la Presidence de la republique et presque 1 an comme Conseiller spécial au CESE, je ne pus m’empêcher de penser au commencement en 2000 à kolda précisément au village de Thiara à 713 km de.dakar et tout le.chemin parcouru. Je rends Grâce à Dieu , remercie mes parents, la Presidente du CESE et surtout SEM Macky SALL pour avoir pris cet acte qui honore ma famille, mes amis, mes camarades, mes collègues enseignants et mes soutiens », a-t-il dit.