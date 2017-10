Cheikh Seck, le président sortant de l’ASC Jaraaf de Dakar, a été réélu par acclamation pour un mandat de quatre ans, lors d’une assemblée générale, dimanche, au siège du club dakarois, a constaté un reporter de l’APS.

La réélection a eu lieu tout au début de l’assemblée générale à la suite de la lecture d’une motion lue par le président des supporters du club, Mafall Ba, demandant la réélection par acclamation de Seck.

« C’est une immense fierté pour moi, qui me présente comme le fils de ce club, de me voir réélire de la sorte », a dit Cheikh Seck, un ancien gardien de but, qui a pris part à quatre phases finales de la CAN (1986, 1990, 1992 et 1994) avec l’équipe nationale du Sénégal.

« C’est une fierté, un honneur, mais un immense défi que je dois relever parce que ce club a connu des dirigeants illustres, qui lui ont permis d’écrire de belles pages du football national », a-t-il dit aux journalistes.

Cheikh Seck, qui dirige l’Association des anciens internationaux de football du Sénégal, estime que le Jaraaf a « relevé le défi de l’unité, dans la mesure où il y a eu des dissensions » au sein des membres du club avant sa réélection. « Les gens ont convenu de tirer dans le même sens », a-t-il ajouté.

Cheikh Seck, qui dirige le Jaraaf depuis 2013, estime que son nouveau mandat va consister à consolider les acquis du club et à aller à la recherche de meilleurs résultats.

« En football, nous avons une belle relève. Et la saison dernière, tout a été mis en œuvre pour remporter un titre, mais on en est pas loin. L’objectif du Jaraaf, dans les quatre années à venir, est de gagner des titres », a assuré Seck, estimant que le club « est sur la bonne voie ».

« Je peux vous assurer qu’avec l’unité retrouvée, on ira de l’avant », a-t-il ajouté, précisant qu’il y aura toujours « des dissensions » dans les rangs du Jaraaf. « Mais il faudra savoir aller à l’essentiel, si c’est l’intérêt général du club qui anime tout le monde. »

Lors de l’assemblée générale, des prières ont été faites pour l’ancien président du Jaraaf, Lamine Diack, qui est poursuivi depuis novembre par la justice française pour « corruption passive et blanchiment aggravé ».

’’Nous prions pour que notre ancien président puisse recouvrer la liberté et retrouver sa famille et ses proches’’, a dit l’ancien président du Jaraaf, Wagane Diouf.

Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (1999-2015), est à Paris, où il est placé sous contrôle judiciaire depuis près de deux ans.

