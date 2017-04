Dans un entretien accorde? a? la RTBF, l’ailier de Chelsea, Eden Hazard (26 ans, 30 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) a critique? le Ballon d’Or. Fan du milieu du FC Barcelone Andre?s Iniesta (32 ans, 19 apparitions en Liga cette saison), l’international belge ne comprend pas pourquoi l’Espagnol n’a jamais remporte? cette distinction. “Le haut niveau, c’est aussi e?tre pre?sent dans les grands matchs et gagner des titres chaque anne?e, a souligne? l’ancien Lillois. Pour moi, Iniesta me?ritait 15 Ballons d’Or ! Mais il ne marquait pas beaucoup et il ne l’a jamais gagne?. Le meilleur joueur, ce n’est pas force?ment le meilleur buteur. Cela fait quelques anne?es que les statistiques passent avant le reste. C’est un peu dommage, mais on fait avec…”

Rappelons que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont remporte? les 9 derniers Ballons d’Or, notamment gra?ce a? leurs incroyables statistiques.