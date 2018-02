Analysant le rapport de l’Ong Oxfam, sur les inégalités dans le monde, l’économiste Chérif Salif Sy semble être convaincu dans un entretien avec Ouestaf.com que “le fonctionnement du système mondial est responsable des inégalités dans le monde”

“Le système mondial, tel qu’il fonctionne réellement et pas tel qu’il se dit qu’il fonctionne, est le responsable de l’augmentation sans fin des inégalités dans le monde, même si OXFAM n’étudie dans son rapport que l’inégalité monétaire”, soutient-il.

“Cependant, explique-t-il, ce rapport ne fausse en rien la réalité globale de l’extrême concentration des richesses dans l’économie mondiale, même si sa méthodologie suscite des interrogations. Par exemple, qu’est-ce qui unit dans la pauvreté un Français à la retraite, un diplômé de Harvard qui débute sa carrière à Wall Street et doit encore rembourser son crédit pour les études et des populations qui meurent de faim en Afrique mais qui n’ont pas de dette ?”

Et l’économiste de suggérer aux dirigeants : “Pour éviter que les inégalités ne se reproduisent de génération en génération, il est important également de veiller sur les défaillances des marchés, caractéristiques des pays sous-développés. Les inégalités de pouvoir également doivent être sous surveillance lorsqu’elles favorisent les institutions, les entreprises transnationales de même que les « arrangements » qui confortent les positions de rente”.

