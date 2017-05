Tweet on Twitter

Sur une période de 4ans (entre 2012 et 2015), le Sénégal a enregistré 39.720 accidents qui ont entraîné 1457 pertes en vies humaines et 68.515 blessés. Pis, de 2015 à 2016, le nombre de morts enregistrés sur les routes est estimé à 400 en 2015 et à 651 morts pour 2016. Soit une hausse de 63%. Ces chiffres alarmants sont du directeur de la nouvelle prévention routière, Matar Faye qui a présidé hier, mardi 02 mai, la cérémonie de lancement de la semaine nationale de la prévention routière prévue du 02 au 07 mai prochain.

Source: SUD QUOTIDIEN