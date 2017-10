Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé, sur les ondes de la RFM, l’ouverture d’une « enquête et quel que soient les résultats, les dispositions seront prises ».

Le ministre de la Santé et de l’Acttion sociale, Abdoulaye Diouf Sarr s’est impliqué dans ce qu’on peut désormais appeler l’affaire Aïcha Diallo, du nom de la fillette de 12 ans décédée aux urgences de l’hôpital de Pikine. Il a fait savoir qu’ « une enquête est en cours pour situer les responsabilités ».

« Et quel que soient les résultats de l’enquête, précise-t-il, les dispositions qu’il faut seront prises ». Il ajoute dans la foulée : « Dans ce système-là, il faut toujours se battre pour faire sortir les personnes qui n’ont pas la conscience de servir la santé ».

« Face à l’urgence, on ne peut pas mettre l’argent comme condition. La responsabilité de l’hôpital, c’est de prendre en charge le malade et de le soigner. Ce que je peux vous dire tout de suite, c’est que l’enquête est en cours. Elle va être conduite de la manière la plus responsable et la plus diligente possible », conclut Abdoulaye Diouf Sarr.

