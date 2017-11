Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le sous-préfet de Dakar plateau a fait face hier au juge du tribunal correctionnel de Dakar, pour répondre des faits de complicité dans une affaire de pillage, d’abus d’autorité et de violation de domicile, qui lui sont reprochés. Jack Bauer et le principal prévenu Ibrahima Diallo, révèle l’Enquête, ont contesté les faits.

Dans la citation directe il a été mentionné que les plaignants propriétaires de « Tiger Industries », de la « Boutique Atef Elzein » et de « Petits Paris » sont des locataires de l’immeuble sis au 37, avenue Georges Pompidou à Dakar, appartenant à la société immobilière « Ibrahima Ndiaye Sci ». Et un jour Ibrahima Ndiaye à racheter l’immeuble en prenant l’attache du sous-préfet de Dakar plateau qu’il a entrainé dans une entreprise cavalière et frauduleuse. Ainsi Djiby Diallo a entrepris le déguerpissement des entreprises déjà nommés.

Le parquet a pour sa part sollicité le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens pour le sous-préfet ainsi que le propriétaire de l’immeuble. Le délibéré est fixé au 26 décembre prochain.