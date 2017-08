La FIFA a publié ce jeudi 10 août 2017 son classement mensuel des nations, et sans surprise il n’y a que très peu de changements. La sélection nationale de l’Egypte continue de trôner sur l’Afrique en conservant sa 1ère place.

En seconde position on retrouve désormais les Léopards de la République Démocratique du Congo qui s’emparent de la deuxième place du classement au détriment des Lions du Sénégal qui se retrouvent recalés à la troisième marche du podium des meilleures équipes africaines et ce, selon les statistiques de la fédération internationale du ballon rond.

La Tunisie (4e) et le Cameroun (5e) complètent toujours le Top 5. Viennent ensuite le Nigeria (6e) et le Burkina Faso (7e) qui devancent l’Algérie (8e), le Ghana (9e) et la Côte d’Ivoire (10e). La plus mauvaise performance est sans doute celle de la sélection nationale malienne qui quitte le Top 10 africain pour se retrouver à la 12ème position.

Il convient de noter également les belles progressions des Diables Rouges du Congo qui grimpent de 5 positions au classement pour se retrouver 17ème mais également de la Sierra Leone auteur d’une ascension fulgurante avec une hausse de 7 places.

Ci-après le Top 20 africain :

1- Egypte (25e mondial)

2- RD Congo (28e)

3- Sénégal (31e)

4- Tunisie (34e)

5- Cameroun (35e)

6- Nigeria (38e)

7- Burkina Faso (47e)

8- Algérie (48e)

9-Ghana (50e)

10-Côte d’Ivoire (54e)

11- Maroc (59e)

12- Mali (60e)

13- Afrique du Sud (64e)

14- Guinée (66e)

15- Ouganda (74e)

16- Sierra Leone (81e)

17- Congo (83e)

18- Kenya (84e)

19- Libye (85e)

20- Mauritanie (86e)

Au classement mondial, le Brésil, première nation à avoir décroché son billet pour le Mondial 2018, reprend le pouvoir. Les coéquipiers de Neymar Jr repassent devant l’Allemagne et l’Argentine qui glissent, respectivement, à la 2ème et 3ème place. La Suisse et la Pologne complètent le Top 5.