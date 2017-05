Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMA NEWS – À 23 ans, le jeune franco-sénégalais opte pour les «Lions de la Teranga». Clément Diop Degoud est un gardien de but évoluant aux Los Angeles Galaxy. En provenance de’Amiens où il a évolué entre 2011 et 2014 avant de faire une année sabbatique et de rebondir du côté de la MLS en décembre 2015.

Performant dans les airs du haut de son mètre 83, Clément est aussi à l’aise dans le jeu ballon pied avec sa patte droite. Un nouvel visage que les amateurs du football sénégalais et les filles surtout se feront la joie de découvrir lors des Éliminatoires de la CAN 2019.