C’est une annonce attendue dans le monde entier. Après des mois de tergiversations, le président Donald Trump doit faire connaître jeudi 1er juin à 19h GMT (21h, heure de Paris) sa décision sur la participation des États-Unis à l’accord de Paris sur le climat, qu’il avait promis d'”annuler” durant sa campagne électorale

“J’annoncerai ma décision sur l’accord de Paris jeudi à 15h00 [19h00 GMT]. Dans la roseraie de la Maison Blanche. RENDRE SA GRANDEUR A L’AMERIQUE !”, a tweeté mercredi soir Donald Trump, reprenant son slogan de campagne.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 juin 2017