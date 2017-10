Tweet on Twitter

Share on Facebook

La FIFA annonce sur son site officiel que le match Afrique du Sud-Sénégal du 12 novembre dernier, dont elle a demandé la reprogrammation, sera rejoué le 10 novembre prochain au Peter Mokaba Stadium de Polokwane.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 19h locales, précise le site Internet de l’instance dirigeante du football mondial.

La Fifa a décidé de la reprogrammation de cette rencontre comptant pour la 2-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde, en raison de “décisions hasardeuses” de l’arbitre du match accusé d’en avoir manipulé le résultat.

L’arbitre de la rencontre, le Ghanéen Joseph Lamptey, désormais suspendu à vie de toute activité liée au football, avait notamment accordé un penalty jugé non valable aux Bafana-Bafana. Ces derniers avaient fini par remporter le gain de la partie (2-1).

Quatre jours après le remake de leur confrontation du 12 novembre dernier, les deux sélections vont à nouveau s’affronter le 14 novembre (à Dakar au stade Léopold Sédar Senghor), pour le compte de la dernière journée des éliminatoires dans le groupe D.

En attendant, pour la 5-ème journée du groupe, le Sénégal ira défier le Cap-Vert à Praia, tandis que l’Afrique du Sud sera l’hôte du Burkina Faso à Johannesburg.

Le Burkina Faso et le Cap-Vert ne compte plus que deux matchs à jouer dans ces éliminatoires, contre trois pour l’Afrique du Sud et le Sénégal.

La situation dans la poule D se présente comme suit : 1er Burkina Faso 6 points (+2), 2-ème Cap-Vert 6 points (-2), 3-ème Sénégal 5 points (+2), 4-ème Afrique du Sud 1 point (-2).

aps.sn