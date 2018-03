Aliou Cissé, le sélectionneur national a décidé de faire une large revue d’effectifs pour les deux prochains matchs amicaux en appelant un nouveau Santy Ngom et en faisant revenir plusieurs autres dans sa liste de 30 joueurs publiée ce mercredi, a constaté à l’APS.

Evoluant au FC Nantes, l’attaquant Santy Ngom est la nouveauté de cette sélection qui va jouer le 23 mars contre l’Ouzbékistan et le 27 mars contre la Bosnie.

“C’est un joueur qui fait des choses intéressantes et surtout il a une belle capacité technique”, a dit le sélectionneur national au sujet du Nantais qui va découvrir pour la première fois les Lions.

Pour le reste du groupe, Aliou Cissé a décidé de revoir certains de ses joueurs qui pour certains comme Papy Djilobodji, n’ont pas joué en équipe nationale depuis plus de deux ans.

En plus du défenseur de Dijon, le sélectionneur a rappelé Henri Saivet qui a quitté Newcastle pour rejoindre Sivasspor (Turquie), Armand Traoré (Cardiff City, Angleterre), Mame Birame Diouf (Stoke City, Angleterre), Baye Oumar Niasse (Everton, Angleterre), Pape Ndiaye Souaré (Crystal Palace, Angleterre), Ismaïla Sarr et Abdoulaye Diallo(Rennes, France), et Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf).

Voici la liste des joueurs sélectionnés : Gardiens : Abdoulaye Diallo (Rennes, France), Khadim Ndiaye (Horoya AC, Guinée), Alfred Gomis (Spal, Italie), Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf).

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Lamine Gassama (Alanyaspor, Turquie), Moussa Wagué (KAS Eupen, Belgique) Fallou Diagne (Metz, France), Papy Djilobodji (Dijon, France), Armand Traoré (Cardiff, Angleterre), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Pape Ndiaye Souaré (Crystal Palace, Angleterre).

Milieux : Pape Alioune Ndiaye (Stoke, Angleterre), Cheikh Ndoye (Birmingham, Angleterre), Idrissa Gana Gueye (Everton, Angleterre), Cheikh Kouyaté (West Ham, Angleterre), Salif Sané (Hanovre, Allemagne), Alfred Ndiaye (Wolverhampton, Angleterre), Assane Dioussé (Saint-Etienne, France), Henri Saivet (Sivasspor, Turquie).

Attaquants ; Keita Baldé (Monaco, France) Ismaïla Sarr (Rennes, France), Moussa Sow (Buraspor, Turquie), Moussa Konaté (Amiens, France), Santy Ngom (Nantes, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Diafra Sakho (Rennes, France), Mbaye Niang (Torino, Italie), Mame Biram Diouf (Stoke, Angleterre), Baye Oumar Niasse (Everton, Angleterre).

