Et lieu et place de menacer de suspendre ses activités au sein du parti présidentiel si aucune explication de la part du président de la République n’est donnée sur la non prise en compte de la COJER dans les investitures pour les législatives, la cheffe de file de l’aide dissidente de la COJER, est d’avis que Thérèse Faye Diouf devait en sa qualité de personne morale de la structure des jeunes de l’APR, mettre à l’aide le président Macky Sall en s’érigeant en bouclier plutôt que de faire dans la surenchère.

«Elle devait être la première personne à appeler à la retenue des jeunes du parti pour ne pas indisposer le président de la République. Macky Sall n’a pas d’ordre à recevoir de sa jeunesse. Au contraire, c’est à la jeunesse de suivre la marche du président. Je ne suis pas pour cette jeunesse qui opte pour la léthargie et l’inaction politique», cogne la responsable de Keur Samba Kane dans «Vox Populi».

Pour Marième Thiam Babou, «le cadre du Secrétariat Exécutif National (SEN) devait être le lieu approprié pour porter avec brio les doléances de la jeunesse devant le président de notre parti».

«Pour servir le Sénégal, il n’est pas besoin d’être investi sur les listes ou de siéger à l’Hémicycle», égratigne-t-elle.

Conscients du poids électoral de cette frange de la population estimée à 65%, Marième Thiam Babou et ses camarades comptent investir le terrain pour une victoire éclatante de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar (BBY).

