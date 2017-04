La Foire Internationale de Gand, du 10 au 18 septembre, a vécu avec comme invité d’honneur le Sénégal, une première pour un pays africain. Toutefois, une frustration suinte au sein de la communauté sénégalaise qui ne comprend toujours pas les raisons pour lesquelles le directeur de l’Asepex, Dr Malick Diop a confié toute l’organisation à son camarade de l’Afp Orphée Kinss secrétaire général du parti au Benelux. Loin d’être mis en cause dans la démarche déplacée, les sénégalais ont salué le rôle républicain et diplomatique de l’Ambassadeur Amadou Diop pour éviter que l’image respectable du Sénégal ne soit écornée.

Des motivations purement politiciennes ont failli ternir l’image du Sénégal lors de la 51ème édition de la Foire internationale de Flandres sur le sol belge. Et plusieurs sénégalais rencontrés ou joints au téléphone, responsables associatifs, artistes ou autres ont tenu à dire leur déception face à ce qu’ils considèrent comme une initiative visant à ternir les visions du président Macky Sall dans sa volonté de gestion sobre et vertueuse du pays. Cet événement, avec le Sénégal comme invité d’honneur, devait être un moment fort de partage entre les acteurs économiques du Sénégal avec les partenaires Belges mais également entre ceux-ci et les initiatives économiques, très dynamiques, de la diaspora sénégalaise du Benelux. Tel n’a pas été le cas. Le directeur de de l’Asepex Dr Malick Diop a préféré confier toute l’organisation au secrétaire général de l’Afp Orphée Kinss (de nationalité sénégalaise d’adoption) qui a naturellement constitué une équipe autour des membres de ce parti en Belgique. Mais, ce qui est plus intrigant est que la section de l’Afp en Belgique a été relancée seulement au mois de juillet dernier.

Très remontés, les membres de l’Apr Benelux ont dénoncé avec vigueur la démarche politicienne et scandaleuse du Dg de l’Asepex qui a profité de cette foire, au nom du contribuable sénégalais, pour élargir les bases de son parti au Benelux. Pour preuve, en pleine foire, l’Afp a tenu un meeting politique aux frais du contribuable sénégalais. Ce meeting était présidé par le Dg de l’Asepex Malick Diop en présence du Député Zator Mbaye accompagné de plusieurs leaders de ce parti. Interrogé un responsable de la Dse Benelux parle de trahison de Moustapha Niasse à Makcy Sall « ces gens tissent leur toile sur le dos de l’Apr » dit-il. Plusieurs sénégalais d’évoquer un manque de respect notoire à la diaspora sénégalaise du Benelux et de dénoncer les pratiques des organisateurs, en tête Dr Malick Diop. Cette Foire Internationale de Gand demeure une vraie nébuleuse, selon l’opérateur économique de Liège Momar Dieng Diallo : « Dr Malick Diop, Dg de l’Asepex doit faire le bilan de cette foire et nous dire par souci de transparence le budget de toute l’organisation. Il a manqué de respect aux sénégalais du Benelux » laisse–t-il entendre. Dans la même veine, à la place de la presse sénégalaise, les organisateurs de l’Afp ont alloué des millions de fcfa à des « facebookers » pour faire la communication de l’image du Sénégal. Interpellé, le Dg de l’Asepex parle du choix de son camarade de l’Afp : « c’est un opérateur économique ». Un opérateur économique choisi sans appel d’offre, laisse entendre en filigrane l’homme d’affaires de Bruxelles Jules Dieng. Ce dernier d’asséner : « Macky Sall est un homme de valeur mais il doit ouvrir les yeux. Ses alliés travaillent pour eux-mêmes » En tout état de cause, les séquelles demeurent au sein de la communauté des sénégalais du Benelux qui regorge pourtant d’hommes talentueux, compétents et respectueux.

Jamil Thiam