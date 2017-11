XALIMANEWS : au Bataclan des milliers de personnes se sont rendues pour prier et communier avec des familles de victimes et des rescapés. La liste des 90 victimes de Bataclan est égrenée suivi d’une minute de silence à la mémoire des victimes. Le président de la république français Emmanuel Macron rend hommage aux victimes en se rendant dans les six lieux où ont eu lieu les attaques. La cérémonie se terminera par « des lancers de ballon ».

Une enquête loin d’être terminée : pensés en Syrie et organisés en Belgique les attentats de Paris font l’objet d’une enquête minutieuse et ne se terminera pas avant 2019. Et les efforts ont conduit à l’arrestation de Salah Abdel Salam, seul rescapé parmi les terroristes. Aujourd’hui la seule difficulté réside dans le fait que ce dernier refuse de coopérer. Mais il faut noter que d’après les services de renseignement français plus de trente attentas sont déjoués depuis deux ans.