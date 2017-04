Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des Ministres, mercredi 19 avril 2017, à 10 heures, au Palais de la République.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat adresse ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à toute la communauté chrétienne, à l’occasion de la célébration de la fête de Pâques, moment privilégié de ferveur religieuse et de prières pour la paix et la prospérité du Sénégal.

Revenant sur le deuil national de trois jours, à compter du mardi 18 avril, qu’il a décrété suite à l’incendie tragique survenu au Daaka de Médina Gounas, le Président de la République présente, à nouveau, les condoléances attristées et la compassion de la Nation à la communauté musulmane, au Khalife Thierno Amadou Tidiane BA, aux familles des victimes, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat demande au Gouvernement, en relation avec les organisateurs de cette manifestation religieuse de dimension internationale, de prendre toutes les dispositions logistiques préventives, en vue d’un aménagement adéquat, d’une modernisation soutenue et d’une sécurisation optimale des lieux, installations et établissements de séjour des pèlerins du Daaka, ainsi que du renforcement des dispositifs d’adduction en eau potable de Médina Gounass et des localités polarisées.

En outre, le Président de la République invite le Gouvernement à définir, avec les autorités religieuses, un cadre consensuel d’organisation des interventions publiques, pour chaque manifestation programmée, en accordant une attention particulière à la disponibilité des services de base tels que l’eau, l’électricité, l’assainissement, l’hygiène, la santé.

Abordant la réhabilitation et la modernisation des marchés, centres commerciaux et artisanaux, le Chef de l’Etat exprime toute la solidarité de l’Etat envers les commerçants, suite aux incendies survenus au niveau des marchés « Zinc » de Kaolack et des HLM de Dakar. Ainsi, le Président de la République demande aux Ministres en charge des Finances, du Commerce et de la Gouvernance locale, en relation avec le Maire de Kaolack, d’engager la réflexion en vue de la construction, à Kaolack, d’un marché moderne, intégrant toutes les commodités requises.

Enfin, le Chef de l’Etat demande au Gouvernement de hâter l’exécution du projet de réalisation d’un Grand marché d’intérêt national à Diamniadio, et de procéder à l’examen rapide des modalités de régulation des baux à usage commercial, afin de faciliter l’installation adéquate des activités économiques.

Poursuivant sa communication autour de la préparation de la campagne agricole 2017, le Président de la République invite le Gouvernement à veiller, sans relâche, au dénouement, dans les meilleures conditions, de la présente campagne de commercialisation, et à consolider les résultats encourageants des programmes nationaux de reconstitution du capital semencier, d’autosuffisance en riz et de développement de l’horticulture, dans une approche de renforcement de la chaîne de valeurs. Dans cette perspective, il exhorte le Gouvernement à poursuivre, outre la mise en place d’intrants de qualité, les efforts d’aménagement de nouvelles terres agricoles, et d’équipement agricoles modernes et accessibles aux producteurs.

Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats, en se réjouissant de la décision prise par la FAO d’ouvrir un bureau sous-régional, à Dakar. Ainsi après avoir remercié la FAO et félicité le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, le Président de la République demande au Gouvernement de prendre toutes les mesures requises à cet effet.

Le Premier Ministre a axé sa communication sur les mesures prises par le Gouvernement en matière de protection civile, avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l’activité gouvernementale.

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale.

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne de commercialisation arachidière.

Le Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance a fait le point des préparatifs de la prochaine quinzaine de la femme.

Le Ministre auprès du Président de la République en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent a rendu compte de l’état d’avancement des différents projets et réformes.

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté :

• le projet de loi abrogeant la loi n°66-62 du 30 juin 1996 portant création de la Compagnie nationale du Théâtre Daniel Sorano (CNDTS) ;

• le projet de décret portant organisation du Ministère de l’Environnement et du Développement durable.

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Monsieur Mabousso THIAM, Diplômé en Banque et Economie Islamique, est nommé Président de la Commission de Supervision de la Haute Autorité du WAQF ;

• Madame Oulimata DIOP, Administrateur Civil Principal, précédemment Directeur de la Monnaie et du Crédit, est nommée Directeur Général de la Haute Autorité du WAQF ;

• Monsieur Papa Amadou SARR, titulaire d’un Master en Economie du Développement, est nommé Directeur Général du Secteur Financier et de la Compétitivité au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ;

• Monsieur Ismaïla GUEYE, Inspecteur Principal des Impôts et des Domaines, est nommé Coordonnateur de la Direction Générale du Secteur Financier et de la Compétitivité au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ;

• Madame Fatou DIANE, Docteur en Economie, est nommé Directeur de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés (DRS/SFD) à la Direction générale du Secteur financiers et de la Compétitivité, en remplacement de Madame Mame Boury NGOM, appelée à d’autres fonctions ;

• Monsieur Lat DIOP, Administrateur Civil Principal, précédemment Directeur de l’Investissement, est nommé Directeur de la Coopération et des Financements extérieurs à la Direction Générale du Budget ;

• Monsieur Mouhamadou Moustapha FALL, Inspecteur Principal du Trésor, est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel de la Direction Générale du Budget ;

• Monsieur Maguette SENE, Administrateur Civil, est nommé Directeur du Matériel et du Transit Administratif à la Direction Générale du Budget ;

• Monsieur Abdoulaye DIENG, Inspecteur Principal de la Coopération, précédemment Directeur de la Coopération Economique et Financière, est nommé Directeur du Contrôle Interne (DCI) de la Direction Générale du Budget ;

• Monsieur François NDONG, Informaticien, est nommé Directeur des Systèmes d’Information à la Direction Générale du Budget ;

• Madame Seynabou Ben MESSAOUD, Conseiller en Planification, est nommée Directrice de la Programmation Budgétaire à la Direction Générale du Budget ;

• Monsieur Charles Emile CISS, Administrateur Civil Principal, précédemment Directeur de l’Informatique à la Direction Générale des Finances, est nommé Directeur de la Solde à la Direction Générale du Budget ;

• Monsieur Bakar FAYE, Administrateur Civil Principal, est nommé Directeur du Contrôle Budgétaire à la Direction Générale du Budget.

• Monsieur Mouhamadou DIALLO, Administrateur Civil Principal de classe exceptionnelle, est nommé Directeur des Pensions à la Direction Générale du Budget ;

• Monsieur Papa Thialaw FALL, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Conseiller technique au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, est nommé Directeur de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise à la Direction Générale des Douanes, en remplacement de Monsieur Laffy MANE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

• Monsieur Ibrahima FAYE, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Assistant du Directeur de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise, est nommé Directeur régional du Sud-Est à la Direction Générale des Douanes, en remplacement de Monsieur Ibrahima THIAM, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Papa NDIAYE, Inspecteur Principal des Douanes, précédemment Directeur régional du Sud, est nommé Directeur régional des Produits pétroliers et des Unités spécialisées à la Direction Générale des Douanes, en remplacement de Monsieur Papa Mamadou Lamine DIAITE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Alassane BA, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Contrôleur interne à la Direction Générale des Douanes, est nommé Directeur régional du Sud à la Direction Générale des Douanes, en remplacement de Monsieur Papa NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

• Madame Ramatoulaye Gadio AGNE, Inspecteur Principal du Trésor, précédemment Receveur Général du Trésor, est nommée Présidente de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF), en remplacement de Monsieur Waly NDOUR, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Mamadou THIANDOUM, Commissaire de Police Divisionnaire de Classe Exceptionnelle, est nommé membre de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, en remplacement de Madame Aby DIALLO, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite :

• Monsieur Mamadou Lamine NIANG, Commissaire de Police principal, est nommé membre de la Cellule Nationale de Traitement des Informations financières en remplacement de Monsieur Modou DIAGNE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Kéba DIALLO, Inspecteur des Douanes de classe exceptionnelle, est nommé membre de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières, en remplacement de Monsieur Samba DIA, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Monsieur Saliou FALL, Inspecteur de l’Administration pénitentiaire, précédemment Chef de la Division des Finances et du Matériel, est nommé Directeur de l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire, en remplacement de l’Inspecteur Abdourahmane KANE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

• Monsieur Souleymane Anta NDIAYE, précédemment Premier Conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Moscou, est nommé Chef du Bureau économique prés ladite Ambassade ;

• Monsieur Mamadou SEYDI, Environnementaliste, est nommé Secrétaire général de l’Agence de la Grande Muraille verte au ministère de l’Environnement et du Développement durable, poste vacant.

Le Ministre Porte-parole du Gouvernement