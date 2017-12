Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des ministres mercredi 20 décembre 2017 à 10 heures au Palais de la République. A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat adresse, à l’occasion de la célébration de Noël, ses chaleureuses félicitations à la communauté chrétienne du Sénégal et partage, avec l’ensemble de la Nation, les prières ferventes pour la consolidation d’un Sénégal prospère dans la paix, le dialogue, la solidarité et le bien-être collectif.

Le Président de la République adresse également ses vives félicitations aux honorables députés et aux membres du Gouvernement, pour le bon déroulement de la session budgétaire, marquée par le vote de loi de finances pour l’année 2018, ainsi que du programme triennal d’investissements publics (PTIP) 2018 – 2020.

Ainsi, le Chef de l’Etat invite le Premier Ministre à veiller au suivi régulier de la prise en charge des préoccupations des populations exprimées par les députés à l’occasion du débat budgétaire et à prendre, en rapport avec le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, toutes les dispositions requises, en vue de la mise en œuvre, sans délai des différentes procédures requises pour la mobilisation des ressources et l’exécution optimale des budgets et programmes votés, qui feront l’objet d’une revue mensuelle générale en Conseil des ministres.

Appréciant la qualité du dialogue entre l’Etat et le secteur privé, le Chef de l’Etat rappelle au Gouvernement, l’impératif du renforcement permanent du dialogue entre l’Etat et le secteur privé, en vue de bâtir une croissance forte, inclusive et durable. A ce titre, le Président de la République demande au Premier Ministre d’assurer le suivi mensuel de l’état de mise en œuvre des recommandations issues de la 13ème session du Conseil Présidentiel de l’Investissement (CPI) et de veiller, en accord avec l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) au déploiement de modalités réglementaires innovantes, pour une meilleure implication des entreprises locales et communautaires dans l’exécution de la commande publique.