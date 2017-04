Le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu hier sa décision dans l’affaire Ndèye Khady Guèye. Après avoir relaxé l’ex -directrice du Fonds de promotion économique du délit de détournement de deniers publics, il l’a déclarée coupable du chef de prise illégale d’intérêts et de blanchiment de capitaux et l’a condamnée à 4 ans avec sursis. Son co-prévenu, Babacar Mané, n’ pas aussi été épargné. Reconnu coupable des mêmes délits, il a pris 2 ans assortis de sursis. Les prévenus paieront solidairement 500 millions F Cfa en guise de dommages et intérêts. Pourtant, le Parquet avait requis 3 ans assortis de sursis. L’Agent judiciaire de l’État, quant à lui, avait réclamé en guise de dommages et intérêts 1,5 milliard F Cfa.

L’ex-patronne du Fonds de promotion économique (Fpe) et son complice étaient poursuivis pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et prise d’intérêts illégaux.

Source: lequotidien.sn