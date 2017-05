Tweet on Twitter

Même si les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar disent avoir donné carte blanche au président Macky Sall, il n’en demeure pas moins qu’ils nourrissent des ambitions de voir le nombre de sièges à eux réservés soit revu à la hausse. De sources dignes de foi, le Parti socialiste réclame au total 30 postes de députés alors que Moustapha Niasse en réclame 20, compte non tenu de la présidence de l’Assemblée nationale

Les querelles de tendances qui avaient émaillé les assemblées générales d’investitures sur l’ensemble du territoire de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) dénotaient une boulimie des différents belligérants qui voulait chacun, voir le nom de son leader figurer sur les listes des investis. Ce choc des ambitions à la base que le président Macky Sall a réussi, pour le moment, à canaliser resurgit au sommet. Car, les leaders des différents partis alliés de l’Alliance pour la République du président Macky Sall ne sont pas moins ambitieux que leurs responsables à la base. Seules les méthodes et les démarches ont changé.

En effet, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar qui a entamé depuis le week-end dernier, des audiences consultatives des secrétaires généraux de partis de la mouvance présidentielle a dû s’en rendre compte. D’après des sources de «L’As», Ousmane Tanor Dieng, fin diplomate, a déjà exprimé les ambitions de son parti d’avoir le maximum de sièges. Conscient que le Ps est fort dans certains départements, il mise sur la départementale et sur les 7 postes sur la nationale. Il nous revient de sources concordantes, que Ousmane Tanor Dieng qui a eu un tête-àtête avec le président Macky Sall le week-end passé réclame au total 30 députés pour le Parti socialiste. L’Alliance des forces de progrès (Afp) de Moustapha Niasse n’est pas pour autant moins ambitieuse que les socialistes. Son porte-parole Dr Malick Diop l’a dit sur les colonnes de «L’As», l’Afp vaut plus de députés que lors de la dernière législature. Le parti de Moustapha Niasse qui n’a pas lâché le poste de président de l’Assemblée réclame 20 députés issus des listes départementales et sur la nationale.

Les Jallarbistes quant à eux n’ont pas procédé de la même manière que les socialistes et les progressistes. Nos sources renseignent toujours que la Ligue Démocratique a proposé quatre noms au président Macky Sall pour les investitures. Il s’agit, nous souffle-t-on, du chargé des élections de la Ld, Ousmane Badiane, du secrétaire général intérimaire Nicolas Ndiaye et deux autres dames dont les noms ont échappé à nos interlocuteurs. Macky Sall qui travaille avec un cercle très réduit sur ces investitures pour éviter des fuites est en train de mettre la dernière touche sur les listes de Benno Bokk Yakaar qui vont être déposées au plus tard, avant minuit aujourd’hui.

