Le Conseil constitutionnel compte désormais 7 juges. Les 5 Sages, en poste jusque-là, ont été rejoints par Diao Fall Bousso et Seydou Nourou Tall, respectivement, ancien procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis et professeur des universités, titulaire de chaire en droit public et sciences politiques selon Dakar Times.

Le Président Macky Sall a signé le décret portant nomination de ces nouveaux membres du Conseil constitutionnel le 19 mai 2017. Le chef de l’État les a choisis après avis du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, conformément aux nouvelles dispositions de la Constitution révisée lors du référendum du 20 mars 2016.

