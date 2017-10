XALIMANEWS : Vent de panique aux Affaires étrangères. En effet, le ton est monté d’un cran la semaine dernière au palais. Le « patron », comme on l’appelle là-bas, n’a pas été, semble-t-il, content de l’intervention de son ministre des Affaires étrangères en Conseil des ministres. Occasion pour Macky Sall, révèle Walf Quotidien, de « tancer sévèrement Sidiki Kaba ».

Avec ce recadrage, le quotidien nous fait savoir que Macky Sall semble montrer à son ministre que la diplomatie, ce n’est pas le droit. Ce sont plus tôt les nuances, la subtilité, l’art des négociations, etc. Et non une subtile manière de venir pérorer des textes de droit de l’homme.

Terrain sur lequel sera d’ailleurs fortement attendu le nouveau chef de la diplomatie sénégalaise qui, avec la Cour pénal internationale, n’a pas manqué de froisser des pays où il devra aller négocier aujourd’hui pour le Sénégal.