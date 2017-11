Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Pour un découvert de plus de 3 millions de nos francs, Coumba Gawlo Seck a été traduite en justice par la banque internationale pour le commerce et l’industrie au Sénégal (BICIS).

Cette affaire a atterri devant le juge civil qui a condamné l’artiste chanteuse à payer 500.000 francs en sus du préjudice. Coumba Gawlo avait interjeté appel, l’affaire revient le 7 Décembre prochain devant le juge du second degré.

Les Echos