XALIMANEWS- A qui la victoire à Dakar ? La question qui mérite une attention particulière vu les chiffres très convoités par les deux coalitions en course presque dans toutes les communes de la capitale. Une bataille inédite qui ne dit pas son nom. D’abord, il faut dire que ce ne serait pas la première fois que la coalition au pouvoir se fait battre à Dakar. Ce n’est juste pas une première que Khalifa Sall bat Macky Sall dans la capitale lors d’une élection. Le même scénario est encore possible.

Les chiffres de la polémique

Les résultats des communes de Grand Yoff, fief de Khalifa Sall où le maire de Dakar empoche une large victoire dans tous les centres de vote, Médina et Mermoz-Sacré Coeur décourageraient le plus valeureux des adversaires. Ces trois localités, repères des lieutenants de la coalition Mankoo Taxawou Sénégal, donne une idée d’une possible victoire quand on sait qu’elles sont pratiquement les seules dont les procès verbaux, concernant le dépouillement provisoire, ont été tout de suite accessibles. Simple coincidence ou tentatives de fraude ? Mankoo crie au sacandale.

A l’heure, tout indique que l’écart, qui va bien finir par révéler la victoire d’un des camps, n’est pas aussi grand qu’il pourrait donner l’impression dans les autres communes de Dakar où chacun, selon les communiqués de chiffres plus ou moins versatiles et polémiques, se dit vainqueur. Il faut dire qu’il y a bien des localités de Dakar où Benno Bokk Yaakaar arrive en tête mais, cette fois, pas avec le même écart, selon toujours les premiers résultats communiqués. Ainsi, dans un décompte provisoire, Benno arrive en tête mais ne devrait pas encore être aussi convaincu de sa victoire. Quand l’on sait que dans une commune comme les Parcelles assainies, le décompte est plus que jamais confus. Selon des informations de dernière minute, les PV de certains bureaux de vote aux Parcelles Assainies sont contestés faute d’être affichés sur le moment. Couacs sur le dispositif ou négligence ? A ce stade, Mankoo Taxawou Sénégal ne concède rien pendant que Benno fait déjà un bilan positif du scrutin qui, déclare t-il, le “conforte partout”.

En attendant les résultats officiels, la bataille autour de la victoire aura bien lieu. Mankoo s’active déjà dans le premier round en s’invitant dans la rue pour un jubilé populaire.