Les Reds ne sont pas contents de la sélection de Sadio MANE. Et ont tenu à le signifier. Sur leur site internet, ils étalent leur inquiétude.

«Le manager international de Mané, ignorant les objections de Liverpool, a insisté pour qu’il soit prêt à faire face à l’Afrique du Sud », indiquent-ils.

Les Reds de Liverpool se disent d’autant plus mécontents que leur joueur s’est blessé, avec une indisponibilité de six semaines, alors qu’il jouait avec le Sénégal.

Une considération qui les amène à mettre la gestion du joueur en exergue, en rappelant le cas d’un certain Fernando Torres.

«Dans les derniers stades de sa carrière à Liverpool, il (Fernando Torres) avait l’impression que chaque fois qu’il partait en sélection nationale, il prenait un coup, manquait quelques semaines ou un mois et revenait à temps pour être rappelé. Et, trop souvent, pour attraper une autre blessure. Pour beaucoup, la mauvaise gestion de ses blessures était à l’origine de son déclin», soutiennent les Reds entre l’avertissement et le rappel.

Lors de son face-à-face avec la presse ce mercredi matin, Aliou CISSE a indiqué que Sadio MANE sera à 100%, le 10 novembre prochain, date du premier match face à l’Afrique du Sud.

WALFNet