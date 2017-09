XALIMANEWS- Depuis 54 ans en Afrique et plus de 40 ans au Sénégal, la République Populaire de Chine envoie des missions médicales. La mission de la 17e équipe a pris fin ce mercredi 30 août 2017. Ces médecins chinois passent le témoin à leurs collègues qui constituent la 18e mission. L’Ambassadeur de la Chine au Sénégal, S.E. Zhang Xun, a organisé une réception

“La 16e équipe, composée de 13 membres, a fait deux ans au service des malades. Avec professionnalisme et dévouement, ils ont soigné près de 20.000 malades, procédé à 3.000 opérations, à 30.000 examens et sauvé près de 1.000 malades en état critique”, indique l’Ambassadeur.

Ces missionnaires ont démarré leur travail au centre hospitalier national de Pikine le 1er septembre 2015. En dehors de Pikine, “ils se sont rendus à Dakar, à Thiès, à Kaolack, à Ziguinchor, à Matam, Foundiougne, etc pour organiser des consultations gratuites qui ont profité à plus de 3.000 Sénégalais, avec des soins et médicaments offerts” informe l’Ambassadeur.

“La Chine entend approfondir sans cesse la coopération sur la santé publique dans le cadre de dix programmes de coopération sino-sénégalaise. La Chine compte envoyer des médicaments chinois en novembre pour soigner gratuitement les personnes atteintes de la cataracte. Cette opération est dénommée “l’action lumière”, annonce Zhang Xun.