Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS – Sur l’exécution des projets financés par l’agence américaine en 2016, ce sont 71 milliards de francs Cfa qui ont été investis par le gouvernement américain dans quatre domaines prioritaires. Il s’agit de la santé, de l’éducation, de la croissance économique et de la bonne gouvernance démocratique.

La coopération entre le Sénégal et les Usa, qui a commencé en 1961, ne cesse de s’intensifier au fil des ans jusqu’à atteindre un montant cumulé d’environ 1.231 milliards de nos francs en 2016. Comme le souligne le quotidien «Le Soleil », cette enveloppe a été fortement gonflée par les engagements des Etats-Unis de 2010 à 2016. Durant cette période de six ans, le montant des engagements est estimé à plus de 40 milliards de francs Cfa.