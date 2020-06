Xalimanews-Le report du démarrage des cours qui était prévu pour ce mardi 02 juin 2019 est lié au fait que des enseignants aient été testés positifs au coronavirus à Ziguinchor. Selon les informations de IRadio, des enseignants ont refusé de se faire tester. Et sur les milliers d’enseignants qui ont rallié le sud du pays pour les besoins de la reprise des cours, seuls 140 ont accepté de se faire diagnostiquer sur influence des syndicalistes.

Souleymane Diallo, secrétaire général du SELS, balaie ces accusations d’un revers de main et pointe du doigt la négligence du gouvernement: » au niveau du SELS et également au niveau du G7, nous n’avons jamais mis la pression sur quelque autorité que ce soit par rapport à l’organisation de tests sur des enseignants. Le gouvernement est le seul et unique responsable de l’échec de la reprise et de la contamination par la covid19 de certains enseignants pour avoir mal organisé la rentree dans le tâtonnements et dans le pilotage à vue et pour avoir exposé des milliers d’enseignants lors du retour qui a été très mal organisé », a-t-il précisé.

Mariama Kobar Saleh