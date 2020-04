XALIMANEWS- Ils sont plus de 600 pharmaciens, médecins, autres personnels de santé et investisseurs à avoir créé un groupe pharmaceutique. Selon ces professionnels de la santé, Téranga Pharma va permettre de relever la souveraineté du pays en matière de production de médicaments.

Les promoteurs de ce projet aux allures patriotiques ont racheté les installations et les équipements appartenant à l’américain Pfizer qui avait préféré se délocaliser au Maroc au détriment du Sénégal. Pour Docteur Mouhamadou Sow, directeur général de Téranga Pharma, lui et ses associés, tous des citoyens sénégalais, s’engagent à fournir tous les médicaments dont les sénégalais ont besoin pour traiter les maladies les plus courantes dans le pays, surtout en cette période de pandémie ou le focus est fait sur les malades du Covid 19.