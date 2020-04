Le coronavirus à l’origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s’est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 7.560 morts en France.



La pandémie a fait plus de 60.000 morts à travers le monde, pour plus de 1.000.000 de cas recensés



Le dernier bilan en France fait état de 7.560 morts, dont 5.532 à l’hôpital et 2.028 dans les Ehpad.



La moitié de l’humanité à été appelée à se confiner

Six patients français touchés par le Covid-19 seront traités «dans les jours à venir» dans un hôpital tchèque à Brno (sud), a déclaré dimanche le Premier ministre tchèque Andrej Babis à la télévision publique.



«La France nous a demandé de l’aide, nous avons répondu à l’appel. Dans les jours à venir, l’hôpital universitaire de Brno devrait accepter six patients de France», a déclaré M. Babis.

Cnews