Développé à l’origine pour traiter le virus d’Ebola, le remdésivir semble être le traitement le plus prometteur pour lutter contre le nouveau coronavirus, selon les autorités chinoises. Sa production a été accélérée par un laboratoire américain.



Ce médicament est produit par le labo pharmaceutique Gilead Sciences. Et les résultats de ses premiers tests, effectués en vue d’un traitement pour le coronavirus, sont attendus pour le 27 avril.



Cependant, des médecins ont déjà prescrit le remdésivir aux patients dans un état grave aux États-Unis, en Chine et en Italie. En effet, il a fait ses preuves contre le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO), des coronavirus.



Interrogé par le média israélien, Timothy Sheahan, virologue à l’Université de Caroline du Nord, affirme que le médicament pourrait, en tant que thérapie, être utilisé pour le personnel hospitalier, pour «soulager» les patients ou encore pour enrayer «la propagation du virus».



Cependant, une utilisation plus large du remdésivir est dépendante des résultats des tests, a tempéré le chercheur.



