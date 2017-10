Tweet on Twitter

Share on Facebook

Un avion militaire cargo est tombé samedi dans la commune de Port Bouet à Abidjan, a constaté la correspondante de VOA Afrique sur place.

L’avion de fabrication ukrainienne, un Antonov, transportait 10 personnes à bord.

« Nous enregistrons 4 morts. Les 4 personnes décédées sont de nationalité moldave. On peut jusque-là que supposer les conditions météorologiques sont la principale cause. Les vies de six personnes ne pas en danger mais il y a un blessé grave, » a déclaré à la correspondante de VOA Afrique sur place le ministre de l’intérieur Sidiki Diakite.

Selon le ministre, les quatre morts sont de nationalité moldave. Et, parmi les survivants se comptent aussi des personnes de nationalité moldave et française.

VOA Afrique