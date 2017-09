Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS-Le rapport d’exe?cution budge?taire des e?tablissements publics, des agences et structures administratives similaires ou assimile? en date du 31 mars 2017 re?ve?le que 26,85 % des dotations re?serve?es a? la prise en charge des de?penses de personnel, soit un montant de 1 765 292 559 francs CFA, ont e?te? consomme?s dans les trois mois de l’exercice budge?taire au Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) qui trai?ne une dette de 10 369 637 222 francs CFA.

Selon le rapport obtenu par Libe?ration, le budget initial du COUD, arre?te? a? 22 437 000 000 francs CFA, est constitue? a? hauteur de 87,34 % par des subventions de l’Etat, soit un montant de 19 596 000 000. La section fonctionnement absorbe 84,01% des cre?dits ouverts, soit 18 849 700 000 francs CFA alors que l’investissement est projete? a? 3 587 300 000 francs CFA, soit 15,99 % du budget.

Les charges de personnel repre?sentent 34,88 % du budget de fonctionnement avec des cre?dits ouverts a? hauteur de 6 575 420 000 francs CFA.

L’analyse de l’exe?cution re?ve?le un rythme de consommation des cre?dits plus soutenu que celui de mobilisation des ressources. En effet, les ressources mobilise?es s’e?tablissent a? 8 587 141 292 francs CFA au terme du premier trimestre, soit un taux de 38,27 % alors que le niveau de consommation des cre?dits se situe a? 40,67 soit un montant de 9 126 061 941 francs CFA.

Dans le me?me registre, 26,85 % des dotations re?serve?es a? la prise en charge des de?penses de personnel, soit un montant de 1 765 292 559 francs CFA, sont consomme?s dans les trois mois de l’exercice budge?taire.

La dette du COUD est arre?te?e globalement a? 10 369 637 222 francs CFA. Elle est constitue?e comme suit : dettes fournisseurs : 2 727 409 987 ; dettes fiscales : 5 427 851 805 ; dettes sociales : 2 214 375 430.

Pour le Centre des œuvres universitaires re?gional de Saint-Louis, le budget est arre?te? a? 5 649 652 625 FCfa. Les subventions de l’Etat, pre?vues pour un montant de 4 325 915 000, constituent 76,57 % de ces pre?visions. Le fonctionnement absorbe 88,62 % des cre?dits ouverts, soit 5 006 985 000 francs Cfa alors que le budget d’investissement s’e?tablit a? 642 667 625, soit 11,38 % du budget.

Les cre?dits ouverts pour les charges de personnel se chiffrent a? 2 241 000 000 et repre?sentent 44,76 % du budget de fonctionnement.

A la date du 31 mars 2017, les ressources mobilise?es s’e?le?vent a? 1 837 888 590 francs CFA, soit un niveau de re?alisation de 32,53 %. Le niveau de consommation des cre?dits ressort le?ge?rement supe?rieur sur la me?me pe?riode a? 34,94 %, soit une exe?cution de 1 973 961 704 francs CFA en valeur absolue. La dette du CROUS, qui s’e?le?ve a? 4 594 803 415 francs CFA, est compose?e des dettes fournisseurs pour 2 923 483 275 francs CFA et dettes fiscales arre?te?es a? 1 671 320 140 francs CFA.

Source : Libération