XALIMANEWS : En pleine confiance avec le retour du vieux Juup Heynckes, le Bayern reçoit Dortmund ce mercredi 20 décembre 2017 à Alianz Arena(19 h 45). Ce match « klassiker » des phases de 8éme de finale s’annonce palpitant.

On peut imaginer que le Bayern Munich fera tout pour se venger après avoir été éliminé par Dortmund la saison dernière au stade des demi-finales (2-3).

Cependant, ce mercredi, en conférence de presse, Jupp Heynckes a confirmé l’absence de Robben. “Vous avez besoin d’avoir vos infos, je comprends cela, mais vous devez savoir comment je fonctionne avec mes joueurs, et c’est exactement comme ça que je fais avec Arjen. Il s’est entraîné pour la première fois avec l’équipe hier. Je ne comprendrais pas qu’il fasse partie de l’équipe demain, il n’aurait pas joué de toute façon, et pourquoi devrions-nous prendre le risque de le laisser jouer 20 minutes? Nous nous sommes parlés et Arjen s’est dit que c’était trop tôt”.

Une bonne nouvelle pour le Borussia, puisque le club de la Ruhr a souvent réussi au Néerlandais par le passé.

Le Borussia, tenant du titre est en convalescence, même si en Coupe il montre un autre visage