XALIMANEWS : Ils l’ont fait ! Les lions du Sénégal fouleront le sol soviétique en 2018 pour la phase finale de la prochaine Coupe du monde.

Ce vendredi 10 novembre est marqué à jamais dans les annales du football sénégalais. Après l’épopée de 2002, l’équipe nationale du Sénégal est qualifiée pour la deuxième fois à une coupe du monde.

A Polokwane, là même où ils s’étaient inclinés 2-1 il y a un an à cause notamment d’un penalty imaginaire qui avait entraîné la reprogrammation du match par la FIFA, les Sénégalais sont pourtant moins bien entrés dans la partie que les locaux, qui prenaient rapidement les choses en main. Plus réalistes, les protégés d’Aliou Cissé parvenaient tout de même à ouvrir le score sur leur première occasion. Superbement servi par Mané à la suite d’un dégagement de Khune, Diafra Sakho mettait les siens sur les bons rails d’un plat du pied (1-0, 12e).

Plus réaliste, les sénégalais doublent la marque à la 38e minute. Après avoir remporté son duel, Sakho centrait dans la surface où Mkhize, à terre suite à un duel avec Mané, marquait un but contre son camp un peu gag (0-2, 38e).

Face à des sud-africains imbattables à domicile, la bande à Sadio Mané a pu faire le job avant le match retour prévu le 14 Novembre à Dakar.

Suffisant pour se hisser à la première place du groupe D significative à une qualification pour le mondial 2018 qui devra se tenir en Russie.