XALIMANEWS: Au mois de février 2018, Génération foot du président Mady Touré fera face au club de Masr d’Al Makasa au tour préliminaire de la ligue des champions africaine. Mbour petite sera opposé à la RS de Berkane en tour préliminaire de la Coupe CAF. Les présidents des deux clubs engagés dans ces compétitions continentaux ambitionnent de faire une bonne figure.

Le président de génération foot, Mady Touré estime que le tirage est certes difficile, mais son équipe n’est naguère impressionnée par les égyptiens de Masr Al Makasa.

« Nous voulons gagner le match à Dakar et aller chercher la qualification en Egypte » déclare-t-il.

Dans la même foulée, Mbaye Diouf Dia, jauge le niveau de son adversaire et estime que Berkane et MPC ont un niveau similaire.

Ce tirage dit-il « est à l’image de celui de la Coupe du monde pour le Sénégal ». Avec une organisation et une bonne méthode, Mbour petite côte pourra s’en sortir selon lui.