XALIMANEWS : Journée décisive pour les 12 employés de Café de Rome. Pour cause, c’est aujourd’hui que la Cour d’appel de Dakar va rendre son verdict, suite à leur procès en appel.

Les prévenus risquent, cette fois, 1 an avec sursis, tel est la peine requise par l’avocat général, à l’audience de décembre 2017. Un revirement spectaculaire qui avait surpris la défense qui s’en était même émue, d’autant plus que le ministère public était favorable à la relaxe des prévenus, lors du premier jugement, devant le Tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar statuant en matière de flagrants délits, relate le quotidien Walf.

Poursuivis pour «association de malfaiteurs, vol répété en bande organisée et abus de confiance» portant sur 20 millions Fcfa, ces employés ont été relaxés en première instance. Mais l’affaire est revenue en procès, sur double appel du parquet et de la partie civile, la Direction du Café de Rome. Remis en liberté après 21 jours de détention, à la Maison d’arrêt de Rebeuss pour les hommes et à la Maison d’arrêt pour femmes de Liberté 6, les prévenus avaient auparavant été arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic).