Je commence par la bonne nouvelle.

Je me félicite des mesures prises par le président Macky Sall consistant à :

1- interdire le recours au licenciement pendant le coronavirus. Le seul licenciement permis est celui pour faute lourde

2- obliger l’employeur à rechercher avec les délégués du personnel des solutions alternatives au chômage technique

3- garantir une rémunération pour le travailleur en chômage technique qui ne saurait être inférieur au SMIC ni à 70% de son salaire moyen

Et cela s’applique à toutes les mesures de licenciements et de chômage technique intervenue à partir du 14 mars 2020.

Je rappelle qu’en date du 8 mars 2020, le FRAPP a fait un communiqué intitulé « HALTE AU PATRONAT VIRUS ! » où il attirait l’attention sur la vague de licenciements et de mises en chômage technique. Le FRAPP demandait au président de la république :

« – d’interdire tous licenciements pendant toute la période que va durer cette pandémie du coronavirus au Sénégal

de rendre nul et de nul effet les licenciements et chômage technique entrés en vigueur pendant la pandémie du coronavirus

d’interdire toute expulsion de locataire pendant toute la durée de la pandémie au Sénégal »

Cela est tout simplement la preuve que nous devons refuser tout confinement de notre esprit critique pendant cette période de coronavirus. Oui, même pendant le coronavirus « seule la lutte libère ».

Ce n’est pas fini. Il s’agit de se battre pour le respect de ces mesures. C’est aussi cela la lutte contre le coronavirus.

La mauvaise nouvelle maintenant.

L’agent de sécurité qui était en faction à Médis Sénégal quand le FRAPP est allé à la rencontre des 317 travailleurs a été jeté à la rue. C’est inhumain! Je sollicite la solidarité de tous à l’endroit de ce père de famille dont le seul crime a été d’être au mauvais endroit au mauvais moment. Prenez vous en au FRAPP et laissez donc les innocents en paix!

Enfin, faisons un petit calcul!

Si le dépistage du coronavirus coûte 50.000 FCFA, avec 100 milliards on dépiste 2 millions de sénégalais. Les pays qui résistent avec succès au coronavirus sont ceux qui dépistent le plus et qui traitent les infectés de coronavirus au plus tôt. Ce que j’appelle la stratégie des 2T:

-Tester beaucoup

Traiter au plus tôt

Par transparence, Macky Sall doit dire aux sénégalais combien coûte le test au coronavirus. Nous avons le droit de savoir, il a l’obligation de nous informer.

Je demande au président Macky Sall de dépister au moins 5 millions de sénégalais.

Je lui demande aussi de nationaliser dans les meilleurs délais Médis Sénégal avec l’État comme actionnaire majoritaire et le capital ouvert à des privés nationaux.

Enfin, tout cela a besoin d’argent. C’est pourquoi je persiste et je signe: il faut supprimer le Hcct et le conseil économique social et environnemental (Cese).

Une autre bonne nouvelle.

Nos compatriotes tailleurs font un excellent boulot. Eux aussi ils rendent justice de la plus belle manière au propos du FRAPP « Doomi réew moy tabax réew ». Hier j’étais chez l’un d’eux, Cheikh Mbacké Design. Avant hier j’étais chez Demba Gueye. Demain je suis invité chez Rose Samb. Je vous admire toutes et tous.

Contre le coronavirus

Contre le coloniavirus

Ensemble nous vaincrons.

Guy Marius Sagna