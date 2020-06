XALIMANEWS : Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point du jour de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Sur 1226 tests réalisés, 79 sont revenus positifs. Il s’agit de 68 cas contacts et 11 cas communautaires.

76 patients sont déclarés guéris et deux décédés.

A ce jour, le Sénégal compte 1690 patients sous traitement.