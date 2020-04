XALIMANEWS- Mais qu’est-ce qui pris le sous-préfet de Ndame ? Ce vendredi, tous les médias, se fondant sur ses propos, ont écrit que les deux patients, encore sous traitement à Touba, étaient guéris du coronavirus et qu’ils allaient ainsi sortir d’hôpital. Une fausse information qui a mis dans tous ses états le médecin-chef de Diourbel. «C’est faux. Il parait que c’est une autorité qui a été interviewée et qui a déclaré que les malades vont être libérés. Les malades sont toujours hospitalisés. Ils sont sous traitement. On va faire deux contrôles et c’est à la suite de ces examens qu’on va communiquer sur leur sortie. Leur état clinique est satisfaisant et ils sont en voie de guérison », affirme Mamadou Dieng.