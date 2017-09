XALIMANEWS-Ils sont 62 Sénégalais, qui avaient voyagé à l’aller grâce au quota de l’Etat et ayant affrété le vol 3, à ne pas être encore rentrés à Dakar.

“Nous sommes coincés en Arabie Saoudite. Certes, on occupe toujours l’hôtel, mais nous ne sommes pas pris en charge relativement à la restauration et aux autres aspects. Notre argent est fini et on reste là sans assistance. Les médecins sont rentrés. On ne dort plus et vraiment on est fatigué. Nous lançons un appel au Président de la République Macky Sall pour qu’il nous vienne en aide”, alerte un pèlerin sur place.