Ndiogou Ndiaye, ex journaliste et activiste politique erre depuis quelques années dans les rues de Paris.

La tristesse et le désespoir nés de cette situation ont poussé quelques sénégalais à former un collectif par facebook afin de sensibiliser les compatriotes et autorités pour que ce dernier puisse finir ses jours dans un endroit plus décent.

Nous vous livrons in extenso la teneur du message:

“Chers fréres et chéres soeurs

A la demande désespérée de notre soeur, amie et ancienne camarade de parti politique de L’U.R.D (Union pour le renouveau démocratique) de feu Djibo leyti Ka…BERTHE CORRÉA…nous essayons de sensibiliser la communauté sénégalaise de Paris sur le cas de Ndiogou Ndiaye.

Il se meurt sur les trottoirs de la capitale parisienne…il est devenu presque un clochard..!!

Comme c’est triste de voir un ancien camarade de parti, un ancien journaliste émérite dans les quotidiens sénégalais et de Navarre, un ancien militant socialiste convaincu…un ancien camarade des hautes instances du parti socialiste avec Ousmane Tanor Dieng qui fût un de ses proches á un moment donné,ou le maire Khalifa sall ou encore Diégane Séne, l’actuel patron de l’URD…. devoir finir ses jours dans les poubelles et les stations d’abris- bus.

Nous lançons un CRI DU COEUR pour NDIOGOU NDIAYE…qui est avant tout un frére,un ami,un compatriote.

VOUS qui l’avez connu avec sa malice, sa gentillesse, ses boutades….Mobilisons nous pour

ne pas laisser Ndiogou mourrir sur le bord de la route !!

Que pouvons nous faire ? Me diriez vous…!!

Juste essayer de mobiliser des potentielles personnes disponibles,de maniére solidaire pour aller à sa recherche á travers les abords de la capitale….afin de pouvoir le mettre en relation avec des unités de soins de la place …La tâche ne sera pas aisée car Ndiogou est vindicatif.. Si l’on l’écoute débiter ses insanités, nous ne ferons rien pour l’aider ou nous lui tournerons tout simplement le dos….!!

NOUS ..NOUS DISONS NON….!!

NON, nous ne pouvons pas laisser NDIOGOU mourrir comme un chien errant dans les rues de Paris !! Il est avant tout un être humain…malade certes,mais un être humain happé par les déviances du siécle…Contre son gré, nous devons l’aider á se soigner car cela reléve de

<< l'assistance à personne en danger>>

(actuellement il est fréquemment aux abords du métro Voltaire)

Ndiogou était un pére de famille que le destin n’a pas épargné..!! chers fréres et soeurs…essayons de penser á la détresse de sa progéniture que de se faire raconter que leur papa est un clochard en France à qui il arrive de déféquer sur lui…et qui dort sur les bancs publics la nuit.

Ndiogou Ndiaye était trés courtisé á l’époque parcequ’il avait…<< une belle plume >>..et surtout < >qui en séduisait plus d’un..

Quelle gâchis…Quelle désolation

Quelle tristesse…!!

Merci á Tous de relayer ce message et de le partagez sur facebook.

Merci..Merci..Merci..!!

Ce sera peut être “une goutte d’eau dans l’océan” mais ce sont ces petites gouttes d’eau qui finissent par former un Océan…!!

Un Océan de solidarité humaine qui, je l’espére permettra à notre frére Ndiogou de finir sa vie dans la dignité.

Soda Diop

**Ancienne secrétaire générale chargée de la jeunesse au sein de l’U.R.D- France

Yayou Daara Manbahol Haqq (école coranique)

**UN COLLECTIF DE SOUTIEN POUR NE PAS LAISSER NDIOGOU MOURRIR DANS LA RUE EST CRÉÉ

Contacter

Berthe Corréa :(001)0662508324

Soda Diop :(001) 0619628284

Mayacine Diop