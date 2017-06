Xalimanews-Le responsable politique de l’alliance pour la république à Thiès, Abdou Mbow, s’est invité au débat sur la crise qui secoue la coalition Benno Bokk Yakaar au lendemain des investitures.

«Je voudrais juste dire que la coalition Benno Bokk Yakaar n’a présenté aux élections législatives qu’une seule liste. Il n’y a ni liste parallèle ni liste dissidente. Il faudrait que les alliés, mais aussi les militants de l’APR, sachent que l’intérêt général, c’est-à-dire le Sénégal, est plus important que nos personnes. Il faudra qu’on mette au-devant de la scène l’intérêt général au lieu de l’intérêt personnel pour comprendre que ces investitures ne pouvaient pas être faciles. C’est normal qu’on puisse avoir des frustrés après les investitures parce que nous avons une coalition si large que dès lors que tu choisis, il y aura normalement des gens qui seront laissés en rade. Et la démocratie voudrait que, si on a quelque chose sur quoi on n’est pas d’accord, qu’on puisse s’exprimer librement. Mais, il faut retenir que malgré ces contestations, aucun parti politique de la coalition Benno Bokk Yakaar n’a jusqu’ici appelé à voter pour sanctionner la liste Benno. C’est pourquoi, j’appelle tous les partis de Benno Bokk Yakaar à revenir à la raison. Le président de la République, depuis 2012, a toujours respecté ses engagements vis-à-vis de ses alliés. Il y a même des responsables de son parti qui le critiquaient souvent par rapport à la gestion des alliés. Parce que souvent, le parti se disait lésé par rapport à ceci ou à cela», a-t-il dit.