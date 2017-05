XALIMA NEWS – La coalition Mankoo Taxawu Senegaal est plus que jamais en ordre de bataille pour remporter les élections législatives du 30 juillet prochain. Entre libéraux, socialistes et progressistes, la positionnement au niveau des listes électorales est un enjeu de taille pour cette coalition à idéologie différente.

Selon nos sources, depuis un certain temps le PDS et le camp du maire de Dakar sont en ordre de bataille pour la direction de la liste de l’opposition. En effet, cela était visible la semaine dernière à l’occasion du grand rassemblement de l’opposition ou chacun des deux camps montrait sa force en rassemblant le plus de militants.

Reste à savoir si Mankoo Taxawu Senegaal pourra faire face à ces divergences internes pour la survie de la coalition.