Face à la pire crise diplomatique que connait la région du Golfe depuis des années, plusieurs pays du Maghreb préfèrent la neutralité, contrairement au Sénégal et aux Comores. Ils ne prennent position ni pour l’Arabie saoudite, ni pour le Qatar. Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie agissent avec beaucoup de prudence et optent pour le dialogue.

Etre à la même distance de deux parties, un équilibre délicat que ces trois pays du Maghreb cherchent à maintenir depuis le début de cette crise il y a quatre jours.

L’Algérie a été la première à réagir. Dès mardi, dans un communiqué officiel, elle exhorte les pays du Golfe à dialoguer et appelle à respecter sous toutes conditions le « principe de bon voisinage, de ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures du Qatar ».

La Tunisie quant à elle exprime son inquiétude, tout en espérant voir les pays du Golfe dépasser cette crise. Le ministre des Affaires étrangères déclarait mardi à la presse : « Nous ne voulons plus de divisions, nous souhaitons que les pays du Golfe surmontent leurs différents en adoptant une solution qui satisfasse tous les partis ».

De son côté le Maroc, n’a pas encore réagi officiellement. Selon un diplomate à Rabat, le Royaume préfèrerait rester neutre. Le Maroc possède de très bonnes relations avec Riyad comme avec Doha. Il développe actuellement plusieurs grands projets économiques avec le Qatar.

Par ailleurs, la RAM, compagnie aérienne nationale marocaine, annonce la suspension de ses vols vers Doha. Elle assure que cette décision est due à des raisons techniques et non politique, ce que confirment les Affaires étrangères.

Avec Rfi