XALIMANEWS- La situation, qui prévaut actuellement dans la région du Golfe, a été suivie de près par le gouvernement du Sénégal. Un communiqué a été, d’ailleurs, porté ce mercredi à la connaissance de l’opinion et concerne la décision de l’Etat de rappeler “en consultation” son ambassadeur établi à Doha, au Qatar. Une information qui a surpris plus d’un, amenant des analystes à se prononcer sur une question plus que jamais sérieuse.

Pour Serigne Saliou Samb, docteur en Sciences politiques et relations internationales, l’État Sénégalais a montré qu’il a les mains liées. “Je regrette que le président du Sénégal n’ait pas reconduit face aux Saoudiens la même stratégie qu’il a adoptée pour faire abdiquer Israël dans sa tentative de faire chanter le Sénégal sur la question palestinienne”, se désole-t-il d’emblée. De l’avis de l’analyste, en rappelant son ambassadeur, Dakar s’expose éventuellement à des représailles. Car, Doha peut utiliser Karim Wade comme une arme non conventionnelle contre Macky Sall.

Poursuivant, il affirme que le Qatar peut déballer sur le protocole de Doha. Vu que le gouvernement du Sénégal a toujours nié l’existence d’un deal autour de la libération et de l’exil de Karim Wade.

“La crise qui prévaut actuellement dans le Golfe peut être bénéfique à l’Iran”, a prédit Serigne Saliou Samb d’après qui, le “pire est à craindre”.

Embauchant la même trompette, l’analyste en Sciences politiques, Charles Sanches estime que l’accusation de l’Arabie Saoudite, contre le Qatar, de soutien au terrorisme est surprenante. “L’Arabie Saoudite elle-même est souvent accusée de soutenir le terrorisme. Il y a une enquête du ministère de l’Intérieur anglais bouclé mais qui n’est pas encore publié par le gouvernement anglais qui montre des liens de financement entre l’Arabie Saoudite et les islamistes radicaux en Angleterre”, accuse-t-il. Selon lui, le terrorisme permet de se laver à grande eau à moindre coût. “Je pense que le problème est une question de rivalités régionales sur fond de leadership de succession dans ces monarchies du Golfe. Trump a donné un blanc-seing à l’Arabie Saoudite qui elle-même considère que l’Iran est son ennemi numéro un”, soutient M. Sanches. Toujours dans le même registre, l’enseignant en Sciences politiques est persuadé que le rapprochement opéré ces derniers temps entre Téhéran et Doha est vu d’un très mauvais œil par Ryad qui ne veut absolument pas voir développer un axe chiite. Et pour Sanches, la décision du Sénégal est donc précipitée. Ainsi, il reste convaincu que la pression sur le Qatar retombera et Ryad obtiendra, plus ou moins, ce qu’elle veut de Doha. En ce moment, Dakar risque, selon lui, d’être dans les petits papiers de Doha.

Par ailleurs, pour ce qui est du cas de l’ex détenu Karim Wade qui séjourne, en ce moment, au Qatar, certains diplomates sénégalais craignent que le procureur dudit pays, qui a joué un rôle capital dans ce dossier à plusieurs énigmes, ne lève un pan du voile sur les conditions de la libération de Karim Wade en guise de représailles.

Pour rappel, l’Arabie saoudite, le Bahrein, les Emirats arabes unis, l’Égypte, les Maldives, l’Île Maurice et la Mauritanie ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Le petit émirat du Golfe est accusé de soutenir le terrorisme entre autres griefs.

Adama FAYE