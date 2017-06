Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Champion d’Europe en titre, en club comme en sélection, et sportif le mieux payé de l’année 2016 selon le magazine Forbes, le Portugais Cristiano Ronaldo a été visé ce mardi par une plainte du parquet de Madrid, pour une fraude fiscale présumée d’environ 14,7 millions d’euros.

A l’instar de Lionel Messi condamné pour fraude fiscale fin mai, Cristiano Ronaldo est lui aussi en proie à des démêlés avec la justice espagnole. L’attaquant portugais est visé par une plainte du parquet de Madrid pour une fraude fiscale présumée à hauteur de 14,7 millions d’euros par le biais de sociétés domiciliées aux Îles Vierges britanniques et en Irlande, a annoncé ce mardi la justice espagnole. La star du Real Madrid, quadruple Ballon d’Or, «a profité d’une structure créée en 2010 pour dissimuler au fisc les revenus générés en Espagne par les droits à l’image, ce qui suppose un non-respect volontaire et conscient de ses obligations fiscales en Espagne», écrit le parquet dans un communiqué.