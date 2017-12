XALIMANEWS : Sur le terrain de la cybercriminalité, l’année 2017 aura été une année ‘‘prospère’’ qui a connu des attaques informatiques avec usage de considérer tout crime ou délit dans lequel l’ordinateur est le moyen ou le but sans précédent : Bad Rabbit, NoptPetya, et surtout Wannacry.

Autant d’attaques informatiques menées via des logiciels de rançon qui ont eu le triste mérite de paralyser des centaines de milliers d’ordinateurs dans le monde, et rapporter des centaines de millions de dollars à leurs auteurs.

Mais seulement, ces attaques ne seraient en réalité qu’un avant-goût de ce qui pourra se passer en 2018, qui s’annonce encore plus destructeur. C’est en tout cas l’avis que soutient la société de sécurité informatique McAfee dans un rapport publié le 29 novembre 2017 et qui alerte sur le fait que les cybercriminels développent de nouvelles stratégies et des “modèles économiques ”pour conserver un coup d’avance sur les outils de défense.

Contrairement aux attaques antérieures où les cybercriminels pirataient ou bloquaient leur cible, ils pourraient désormais les endommager complètement. Pire encore, il ne sera plus seulement question d’utiliser des PC ou des Smartphones qui eux, bénéficient d’une protection antimalware. Mais davantage, les objets connectés pourraient être utilisés pour atteindre des cibles, principalement des riches personnalités.

Aussi, dans son rapport, McAfee s’inquiète de la sécurité des données des consommateurs, y compris celles des enfants. Selon l’entreprise, « les fabricants d’objets connectés à domicile et les fournisseurs de services vont tenter de rattraper leurs faibles marges en rassemblant encore plus de nos données personnelles, avec ou sans notre accord ».

Ce qui augure d’une guerre entre les entreprises commerciales en quête de nouveaux consommateurs, et les entreprises responsables des données personnelles qui verront certainement le nombre d’attaques dont elle sont victime enregistrer une hausse en 2018.