le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi présentent leurs condoléances au Khalife Amadou Tidiane Bâ, à toute la communauté du Daaka et au peuple sénégalais suite à l’incendie meurtrier survenu à Médina Gounass.

Le Président Idrissa Seck et le parti rewmi, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés, exigent que lumière soit faite sur ce drame et que les responsabilités soient situées.